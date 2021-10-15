Доба на Донбасі: чотири обстріли, втрат немає

18 октября 2021, 09:00

Підрозділи сепаратистів за минулу добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в понеділок, 18 жовтня.

Так, в напрямку Луганського ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. В сторону Талаківки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського застосовувалися станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Біля Новозванівки позиції українських військовослужбовців ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На збройні провокації супротивника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

"Станом на 7:00 ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.