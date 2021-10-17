В Україні від COVID-вакцини ніхто не помер

18 октября 2021, 15:00

В Україні з початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок щеплення від COVID-19. Про це в понеділок, 18 жовтня, на брифінгу сказав президент Асоціації анестезіологів України, професор і провідний експерт Міністерства охорони здоров'я з боротьби з пандемією Сергій Дубров.

"Якщо говорити про потенційні ризики (в результаті вакцинації, - ред.). Ми бачили минулого тижня по кілька сотень летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного летального випадку, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано", - сказав експерт.

За його словами, всього було зареєстровано 113 серйозних ускладнень з початку кампанії з вакцинації від COVID-19 з 24 лютого.

"Ризик отримати серйозне ускладнення менший, ніж подорожувати літаком або потрапити під машину, переходячи вулицю", - додав Дубров.

Він підкреслив, що ризик отримати ускладнення у вигляді тромбозу після щеплення набагато нижчий, ніж отримати його ж після хвороби.

"Частота венозного тромболізму після щеплення в сотні разів менша, ніж ті ускладнення у вигляді венозного тромболізму, тромбозу гілок легеневих артерій у пацієнтів, які вже захворіли на COVID-19", - резюмував він.

Нагадаємо, в кінці вересня повідомлялося, що в Україні померли 95 людей, які були щеплені від коронавірусу. Стверджувалося, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією - це випадкова подія, що збіглася за часом з проведеним щепленням.