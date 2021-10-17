У МОЗ розповіли, від чого залежать терміни нової хвилі COVID

18 октября 2021, 15:30

В Україні почалася нова хвиля коронавірусу. Її спад очікується через кілька тижнів, однак, терміни залежатимуть від ставлення громадян до СOVID і відповідальності. Про це під час брифінгу в понеділок, 18 жовтня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Щодо прогнозів, то пікові навантаження очікувалися в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року, і в першому кварталі 2022 року", - сказав він.

Кузін зазначив, що зараз в Україні спостерігається початок активної хвилі СOVID, зростання захворюваності.

"Тягар цієї хвилі буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - наголосив головний санлікар.