Пєсков про Україну в НАТО: Найгірший сценарій

18 октября 2021, 16:00

У Кремлі вважають можливий вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для національних інтересів Росії. Про це в ефірі телеканалу France 5 заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це той сценарій, який виходить за "червону лінію" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - сказав він.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді в наступному році, підтвердять підтримку України і Грузії і рішення про їхнє майбутнє членство в Альянсі.