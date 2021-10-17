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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
18 октября 2021, 16:00

Пєсков про Україну в НАТО: Найгірший сценарій

У Кремлі вважають можливий вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для національних інтересів Росії. Про це в ефірі телеканалу France 5 заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм. Це той сценарій, який виходить за "червону лінію" національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - сказав він.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді в наступному році, підтвердять підтримку України і Грузії і рішення про їхнє майбутнє членство в Альянсі.

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