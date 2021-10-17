ЄС обговорить санкції проти Белавіа

18 октября 2021, 16:30

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, 18 жовтня, буде запропоновано ввести нові санкції щодо Білорусі на тлі побоювань, що зареєстровані в Євросоюзі компанії здають в лізинг літаки авіакомпанії Белавіа. Про це пише Politico, посилаючись на європейських дипломатів.

Центром ЄС з лізингу повітряних суден є Ірландія. Компанії країни керують більш ніж половиною орендованих літаків у світі. Деякі ірландські фірми продовжують орендувати для Белавіа літаки, які використовуються для перевезення мігрантів до кордону Європейського Союзу. Представники фірм стверджують, що вони зобов'язані це зробити за контрактом, зазначає видання.

За розширення санкцій виступають зокрема країни, що межують з Білоруссю, - Литва, Латвія і Польща, а також Естонія. Санкції, вважають дипломати країн Балтії, заборонять європейським компаніям вести справи з Белавіа.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що Дублін відкритий для нових санкцій.

"Ми також будемо проводити відмінність між санкціями, які не передбачають подальшої або майбутньої оренди літаків для Белавіа, на відміну від існуючих контрактів, укладених нині там, де є зобов'язання", - додав Ковені.

За його словами, в Ірландії теж вважають, що "Білорусь експлуатує вразливих людей, привозить мігрантів до Мінська, а потім доставляє їх до кордону ЄС, що чинить тиск на такі країни, як Польща, Литва, Латвія".