18 октября 2021, 17:30

У Луганській області судитимуть керівника вагоноремонтного підприємства, який воював на боці сепаратистів, після чого повернувся на підконтрольну Києву територію і очолив держпідприємство. Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомляє Офіс генпрокурора.

Відзначається, що стосовно зловмисника відкрито справи за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участі в діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 3 ст. 110 і ч. 2 ст. 260 КК України).

"Обвинувачений, за попередньою змовою групою осіб у квітні 2014 року добровiльно вступив у непередбачене законом збройне формування Всевелике Військо Донське окупаційної адміністрації РФ. Після цього спільно з іншими учасниками збройного формування зі зброєю в руках організовував і ніс службу на блокпостах, які були розташовані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидва боки автомобільного моста через річку Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в обов'язки звинуваченого входили розподіл функцій між учасниками, залученими в несення служби на блокпостах, контроль за діяльністю чергових змін. Також він мав повноваження організовувати і забезпечувати перевірку документів осіб, їх затримання, огляд і обшук транспортних засобів.

"Після скоєння цих злочинів громадянин України повернувся на підконтрольну уряду України територію, де очолював кілька підприємств у галузі залізничного транспорту, в тому числі державної форми власності", - повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ при оперативному супроводі Департаменту захисту національної державності СБУ.