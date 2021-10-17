18 октября 2021, 09:30 В Україні мінімум COVID-випадків за тиждень В Україні за минулу добу виявили 9 524 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Це майже на 2 тисячі менше від вчорашнього показника і мінімум з 11 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 18 жовтня. Серед нових хворих дітей - 790, медпрацівників - 122. Також за добу: госпіталізовано - 3 127 осіб, летальних випадків - 177, видужала - 3 421 особа. Найбільше нових випадків зараження підтвердили в Одеській (1 376), Харківській (823) та Дніпропетровській (782) областях. Усього за період пандемії в Україні захворіли 2 644 694 особи, видужали 2 329 418 осіб, летальних випадків - 60 810. Луганська область - 194 випадки. Твитнуть Загрузка... Загрузка...