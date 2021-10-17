Ванночка для яєчок: винайдено новий метод контрацепції для чоловіків

18 октября 2021, 10:00

Випускниця Мюнхенського університету факультету дизайну на ім'я Ребекка Вайс винайшла новий метод контрацепції для чоловіків - ванночку для яєчок. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що пристрій COSO знижує активність сперматозоїдів за допомогою ультразвукових хвиль.

"Щоб скористатися пристроєм, потрібно налити в нього води, яка автоматично нагрівається до температури теплої ванни. Потім після досягнення потрібної температури у ванночку треба помістити яєчка на 15 хвилин. Це повинно придушити розвиток сперматозоїдів, в результаті чого чоловік стане тимчасово безплідним", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що процедури необхідно робити з інтервалом у два дні спочатку два тижні під наглядом лікаря, а потім кожні кілька місяців.

Винахід уже отримав нагороду James Dyson Award. Це міжнародна премія в галузі промислового дизайну та інженерного проектування.

Водночас Вайс зазначила, що пристрій все ще є концепцією, і до масового запуску продукту ще дуже далеко, оскільки для його випробування знадобляться ретельні клінічні випробування. За її словами, "найважливіші етапи" дослідження будуть проведені протягом наступних двох-трьох років.

"Цей проект виявився настільки успішним, що до нас звернулося багато потенційних учасників дослідження та людей, зацікавлених у купівлі продукту по всьому світу", - розповіла винахідниця.