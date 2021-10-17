У Херсоні через червону зону транспортний колапс

18 октября 2021, 12:00

У Херсоні транспортний колапс через червону зону карантину - маршрутки не вийшли на рейси. Про це повідомляє місцеве видання МОСТ в понеділок, 18 жовтня.

Сотні херсонців вранці чекали на свої маршрутки на зупинках громадського транспорту, утворилися великі черги. Однак водії маршруток не вийшли на роботу, оскільки їм невигідно їздити напівпорожніми, а за переповнені автобуси передбачені штрафи.

Радник мера Юрій Стельмашенко каже, що в умовах червоної зони маршрутки працюють в збиток ще й на тлі зростання ціни на автомобільний газ. Місцева влада намагається вивести на маршрути додатковий комунальний транспорт і тролейбуси.

"Розглядаємо механізм компенсації для перевізників в період карантину", - додав Стельмашенко.

Зазначимо, що згідно з правилами червоної зони перевезення пасажирів має здійснюється тільки на сидячих місцях і за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.