КСУ розглядає законність обрання членів Вищої ради правосуддя

18 октября 2021, 12:30

Верховний Суд направив до Конституційного Суду подання щодо конституційності положень закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. На сайті КСУ оприлюднено інформацію про отримання уявлення.

Зараз документ, отриманий минулого тижня, перебувають на розгляді в суді. 8 жовтня пленум ВС прийняв звернення до КС щодо перевірки відповідності Конституції норм закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Раніше голова Верховного Суду Валентина Данішевська заявляла, що метою звернення є не саботаж комісії з етики, а забезпечення прийняття рішень відповідно до Конституції.

На початку серпня президент підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Документ передбачає конкурсні засади відбору кандидатів для призначення членом ВРП.

Відповідно до закону, має бути створена Етична рада, яка визначатиме, чи відповідає кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики і доброчесності, і надати список кандидатів, які рекомендуються для призначення на посади членів ВРП.