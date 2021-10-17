У МОЗ озвучили заповненість COVID-ліжок

18 октября 2021, 13:30

В Україні станом на 18 жовтня в медустановах для лікування хворих на коронавірус зайнято 57% ліжок, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Зараз 57% ліжок, призначених для лікування хворих на коронавірусну хворобу, зайняті, і за тиждень COVID-19 забрав життя 2300 осіб, що на 22% більше, ніж тижнем раніше", - розповів представник Міністерства охорони здоров'я.

Наразі у всіх областях циркулює штам Дельта.

"Офіційно було зареєстровано 1847 випадків, які були лабораторно підтверджені", - сказав Кузін.