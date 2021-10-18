Прокуратура відреагувала на порушення при проведенні тендера на організацію гарячого харчування для школярів Попасної

19 октября 2021, 14:00

За позовом Лисичанської окружної прокуратури Луганської області судом визнано недійсним договір про закупівлю послуг з організації гарячого харчування для учнів однієї зі шкіл міста Попасна, укладений з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі».

Під час моніторингу публічних закупівель встановлено, що у січні 2021 року закладом освіти проведено тендер та укладено договір на приготування до кінця року гарячих обідів для учнів початкових класів та пришкільного табору. Переможцем відкритих торгів визнано фізичну особу-підприємця, яка не в повному обсязі надала документи, передбачені тендерною документацією в обов’язковому порядку.

Реагуючи на виявлені порушення та захищаючи інтереси держави, окружна прокуратура звернулась до суду з вимогою визнати договір недійсним.

Господарським судом Луганської області підтримано позицію прокуратури та задоволено позовні вимоги у повному обсязі. За рішенням суду попереджено незаконне вибуття близько 200 тис. грн бюджетних коштів, що становить більше половини всієї суми.

Наразі закупівлю проведено повторно у законний спосіб та при цьому забезпечено безперервне харчування дітей. За новим договором харчування організовано для учнів початкових класів, дітей пільгових категорій до кінця року.

Луганська обласна прокуратура