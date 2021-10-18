Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді

19 октября 2021, 15:00

Станом на понеділок, 18 жовтня, коронавірус виявлений у двох народних депутатів і у восьми членів апарату Верховної Ради. Про це сказав голова парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу, повідомляє УНІАН.

"За інформацією, яку я отримав сьогодні вранці, (хворі на коронавірус - ред.) двоє народних депутатів і вісім членів апарату", - сказав спікер.

Також сьогодні на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Стефанчук звернувся до народних депутатів із закликом про необхідність дотримання санітарних норм.

"Ви знаєте ті невтішні цифри, що стосуються коронавірусної інфекції, і я дуже прошу не просто дотримуватися елементарних речей, які передбачені, - ми, парламентарії, повинні дотримуватися і дистанції, і носіння масок, і санітарної обробки рук", - сказав спікер і закликав нардепів вирішити це питання "на рівні Верховної Ради".