В Одеській області запобігли спробі крадіжки 87 га земель держпідприємства

19 октября 2021, 15:30

Київський райсуд Одеси заарештував 24 земельних ділянки держпідприємства в Одеській області площею близько 87 га. Як пише РБК-Україна з посиланням на лист прокуратури, спрямований Таїровському сільському голові, землю намагалися вивести з держвласності.

Прокуратура розслідує справу за статтею про зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) за фактом дій чиновників обласного Держгеокадастру і Таїровської сільради в інтересах третіх осіб.

Земля належить держпідприємству Дослідне господарство Таїровське, яке перебуває в підпорядкуванні Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова Національної академії аграрних наук України. Землю використовують для аграрних досліджень і селекції рослин.

Відповідно до закону, відчуження даної землі можливо лише за погодженням з Верховною Радою. Але місцеві чиновники незаконно роздрібнили її на більш дрібні ділянки і передали третім особам із зазначенням цільового призначення "для ведення особистого селянського господарства".

Таким чином, суд заблокував будь-які дії із зазначеними земельними ділянками. Триває розслідування.