"У нас усе готово": Зеленський про COVID-хвилю

19 октября 2021, 10:00

Україна готова до третьої хвилі коронавірусу. Пік інфікування штамом Дельта незабаром почне згасати. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Третя хвиля - хвиля Дельта. По-перше, ми повинні розуміти, що вона прийшла в Україну пізніше, ніж у Європу... Пік Дельти сьогодні і в найближчі два тижні згасатиме, мені так здається. І не просто здається, я знаю ту чи іншу інформацію з Міністерства охорони здоров'я, з РНБО. Головне в цьому питанні зрозуміти, наскільки ти готовий. Вважаю, що Україна готова", - зазначив Зеленський.

Він додав, що у країні в інфекційних лікарнях за добу розгортається до 90 тисяч ліжок із киснем, апаратами штучної вентиляції легенів.

"У нас усе готово. Є швидкі. Це дуже велике досягнення нашої медичної системи", - підкреслив Зеленський.