У МЗС Туреччини викликали послів десяти країн через скандальну заяву

19 октября 2021, 13:00

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало послів 10 країн у зв'язку із закликом звільнити правозахисника Османа Кавалу. Про це повідомляє hurriyetdailynews.

Зазначається, що були викликані дипломатичні представники Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та США після того, як у твітерах дипмісій цих країн були розміщені заклики до звільнення Кавали.

За словами прес-секретаря правлячої Партії справедливості і розвитку Омера Челіка, заяви дипломатів, покликані вплинути на турецьку судову систему, неприйнятні. Він наголосив, що Туреччина є суверенною правовою державою, і її судова система незалежна.

Як заявив міністр юстиції Абдулхаміт Гюль, дипломати зобов'язані поважати судову систему країни, в якій вони працюють.

"Згідно з нашою конституцією, жоден посол не може давати поради нашим судам або наказувати їм робити що-небудь", - сказав він.

Зазначається, що турецький підприємець, правозахисник і меценат Осман Кавала був заарештований у 2017 році за звинуваченнями, пов'язаними з протестами проти вирубки лісів в парку Гезі, які тривали в Туреччині в 2013 році. Його виправдали у цій справі, а потім висунули звинувачення в участі в спробі держперевороту в 2016 році.