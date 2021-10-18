ВООЗ постачатиме в бідні країни таблетки від COVID за низькою ціною

19 октября 2021, 12:30

ВООЗ вирішила забезпечити бідні країни ліками від коронавірусу і тестами за низькою ціною після того, як не змогла поставити туди потрібну кількість вакцин. Про це пише Reuters з посиланням на документ ініціативи АСТА (організована ВООЗ і партнерами для боротьби з COVID-19).

Серед кроків, які пропонує АСТА, зробити так, щоб пацієнти з легким або середньої тяжкості перебігом COVID-19 могли отримати антивірусні препарати за ціною всього $10 за курс.

Які саме ліки будуть використані, не вказано. Зазначається лише, що ініціатива хоче укласти до кінця листопада угоду щодо забезпечення поставок "перорального амбулаторного препарату".

Видання припускає, що йдеться про препарат виробництва американської Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics. Це експериментальний препарат у вигляді таблеток, який, як зявляться розробники, на 50% скорочує кількість госпіталізацій серед пацієнтів з COVID-19 з груп ризику, а також значно знижує смертність.