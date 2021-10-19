В РФ оголосили неробочі дні з 30 жовтня по 7 листопада

20 октября 2021, 15:00

У Росії період з 30 жовтня по 7 листопада оголосили неробочими днями зі збереженням заробітної плати. З такою пропозицією до президента Володимира Путіна звернулася віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. Причина - поширення коронавірусу, пише Інтерфакс.

"Коронавірус щодня забирає життя більше однієї тисячі росіян, це страшна цифра", - сказала чиновниця під час наради президента із членами уряду.

У регіонах з найскладнішою ситуацією режим неробочих днів необхідно ввести з 23 жовтня, додала віце-прем'єр.

Громадянам рекомендували в цей період не здійснювати подорожей в інші регіони, щоб не ускладнити епідеміологічну ситуацію.

Крім того, після 7 листопада регіони муситимуть розширювати практику доступу на підприємства за допомогою QR-кодів. Для невакцинованих із груп ризику рекомендовано ввести режим самоізоляції.

Усі пропозиції Путін підтримав.