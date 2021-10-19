Юрія Дудя оштрафували за пропаганду наркотиків

20 октября 2021, 16:30

Зюзінський суд Москви оштрафував ведучого і журналіста Юрія Дудя на 100 тисяч рублів (близько 37 тисяч гривень), за пропаганду наркотичних засобів у двох інтерв'ю на YouTube. Про це 20 жовтня повідомило агентство ТАСС.

Відзначається, що суд визнав Дудя винним у скоєнні адміністративного правопорушення за частиною 1.1 статті 6.13 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ (пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин з використанням інтернету).

Рішення не набрало чинності і може бути оскаржено в апеляційній інстанції.

Як заявив адвокат Ільнур Шарапов, ведучий оскаржить штраф. Раніше в суді представник Дудя просив припинити адміністративну справу у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Нагадаємо, адміністративну справу стосовно Юрія було порушеної 23 квітня управлінням з контролю за оборотом наркотиків ГУ МВС Росії по Москві.

Директор Ліги безпечного інтернету і член Громадської палати Росії Катерина Мізуліна пояснила, що в ході розслідування було проведено ряд офіційних експертиз, які підтвердили факти пропаганди наркотичних речовин у двох відеоінтерв'ю Дудя: з українським блогером Івангаєм і репером Моргенштерном.