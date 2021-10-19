Доба в зоні ООС: вісім обстрілів, поранений боєць ЗСУ

20 октября 2021, 10:00

За минулу добу зафіксовано вісім порушень режиму тиші з боку сепаратистів на Донбасі, з них чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранений один український військовий, повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в середу, 20 жовтня.

Так, в напрямку Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У сторону Зайцевого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Українські позиції біля Гранітного і Лопаскиного були обстріляні з мінометів калібру 120-мм.

Поблизу Катеринівки противник двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, сепаратисти здійснили обстріл з мінометів калібру 82-мм.

Позиції ООС біля Верхньоторецька потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Військовому була надана домедична допомога і він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - розповіли в штабі.

Також зазначено, що на збройні провокації супротивника українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 ранку 20 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.