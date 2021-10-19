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Херсонська область перейшла в червону зону
Среда, 20 октября 2021
13:30
У Криму приріст випадків COVID перевищив психологічну позначку
13:00
Україна в ТКГ: РФ визнала участь росіян у війні
12:30
На шахті в "ЛНР" сталася серйозна пожежа
12:00
Невідворотність покарання: за оренду землі під МАФом доведеться платити - рішення суду
11:30
Лицарський турнір "Східний Бастіон" у Сєвєродонецьку
11:00
Натовпи охочих щепитись від covid-19. Що стимулює людей до імунізації?
10:30
З кадилом проти вакцинації: у столиці раби божі влаштували пікет
10:00
Доба в зоні ООС: вісім обстрілів, поранений боєць ЗСУ
09:30
В Україні за добу рекордна кількість COVID-щеплень
09:00
Плани роботи Верховної Ради на поточному тижні
Вторник, 19 октября 2021
17:00
Київ долучився до Всесвітньої акції проти торгівлі людьми
16:30
Олександр Заїка привітав боронців України
16:00
Україна спробує перевести Саакашвілі в українську в'язницю - Малюська
15:30
В Одеській області запобігли спробі крадіжки 87 га земель держпідприємства
15:00
Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді
14:30
ЄС експортував більше мільярда доз COVID-вакцин
14:00
Прокуратура відреагувала на порушення при проведенні тендера на організацію гарячого харчування для школярів Попасної
13:30
Глава Слуги народу призначений віце-спікером Ради
13:00
У МЗС Туреччини викликали послів десяти країн через скандальну заяву
12:30
ВООЗ постачатиме в бідні країни таблетки від COVID за низькою ціною
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 октября 2021, 12:00
Невідворотність покарання: за оренду землі під МАФом доведеться платити - рішення суду
Подробиці в сюжеті.
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Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
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