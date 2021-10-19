Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 октября 2021, 13:00

Україна в ТКГ: РФ визнала участь росіян у війні

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявляє, що в Росії офіційно визнав участь громадян РФ у збройному конфлікті на Донбасі. Про це йдеться в заяві делегації в середу, 20 жовтня.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", - йдеться в заяві.

Там також побажали "російській дипломатії сил і натхнення у взятті наступного бар'єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за рішення і продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", - додали в делегації.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: