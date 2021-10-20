У транспорт тільки вакцинованим: Шмигаль уточнив, як працюватимуть міські маршрутки

21 октября 2021, 09:00

В Україні з 21 жовтня починають діяти нові правила пасажирських перевезень. У Кабміні нагадали, кого пускатимуть у поїзди, автобуси і чи стосуватимуться обмеження громадського транспорту у містах.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 20 жовтня, на засіданні уряду.

За його словами, ситуація з коронавірусом в Україні залишається напруженою.

«Від завтра починають діяти нові правила пасажирських перевезень. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт», - заявив прем'єр.

При цьому Шмигаль уточнив, що «громадського транспорту у містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються».

Глава Кабміну також додав, що тільки вакцинація від коронавірусу і обмеження для невакцинованих громадян дозволять не оголошувати локдаун по всій країні.