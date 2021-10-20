СБУ заявила про затримання агента ФСБ у Вінницькій області

21 октября 2021, 14:00

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали у Вінницькій області агента ФСБ РФ, який пройшов навчання на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це повідомлено на сайті СБУ в четвер, 21 жовтня.

"Громадянин України приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" і брав участь у збройному протистоянні зі ЗСУ. Також він пройшов бойовий вишкіл у складі диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території Луганської області під керівництвом колишнього співробітника ФСБ з позивним Дикий. За завданням російських кураторів, агент ФСБ перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань", - ідеться в повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за статтями про державну зраду і участь у терористичній організації (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.