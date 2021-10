21 октября 2021, 15:00 Китай провів два випробування нової гіперзвукової зброї Минулого літа китайські військові провели два випробування гіперзвукової зброї. Йдеться про запуск плануючого гіперзвукового літального апарата (ГЛА), який здатний нести ядерну зброю. Про це в четвер, 21 жовтня, повідомляє Financial Times. Перед цим видання поінформувало про одне випробування, яке було проведено 13 серпня. За відомостями видання Financial Times, яке посилається на чотири джерела, які знають, як американська розвідка оцінила випробування цієї зброї, зараз відомо про ще одне випробування ГЛА, яке було проведено 27 липня. Перше, згідно із заявою поінформованих осіб, буквально приголомшило Пентагон і розвідку США, бо Китай зміг продемонструвати абсолютно нові можливості в галузі озброєнь, яких не мають Сполучені Штати. За відомостями газети, ГЛА розробили фахівці Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки, яка входить до складу державної Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Джерела видання підкреслили, що запуск ГЛА було здійснено за допомогою ракети сімейства Чанчжен, яку створило дочірнє підприємство CASC. У середу президент США Джо Байден заявив, що стурбований тим, що Китай випробовує гіперзвукові ракети, хоча не додав жодного коментаря із цього приводу. У свою чергу, прес-секретар Білого дому Джен Псакі відмовилася прокоментувати повідомлення про те, що Китай випробовує гіперзвукову ракету, але відзначила, що питання про нове китайське озброєння Вашингтон піднімав по дипломатичних каналах. Твитнуть Загрузка... Загрузка...