НБУ пояснив, звідки в Україні так багато валюти

21 октября 2021, 16:30

Курс гривні до долара й надалі зміцнюється через великі надходження валюти в Україну. Про це в четвер, 21 жовтня, заявив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.

"Безумовно, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Власне, вона є головним драйвером домінування пропозиції валюти в другому півріччі поточного року", - сказав він.

За його словами, ціни на український експорт зростають через активне відновлення світової економіки, накопичення продовольчих і виробничих запасів у Китаї, введення експортних мит на поставки зернових в окремих країнах.

Також він відзначив, що на історичних максимумах зараз показники експорту металургійної продукції.

Крім того, значно зросли надходження валюти в цьому році від експорту IT-послуг - на 32% - до 4,3 млрд доларів за вісім місяців.