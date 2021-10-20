Чиновників Укрзалізниці викрили на розкраданні майже 12 млн гривень

21 октября 2021, 17:00

Двох чиновників Укрзалізниці і керівника приватної компанії підозрюють у розкраданні 11,8 млн гривень на закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. Про це повідомляє НАБУ в четвер, 21 жовтня.

Відзначено, що в 2018 році одна з філій Укрзалізниці провела публічні торги із закупівлі вугілля для опалення пасажирських вагонів. За даними слідства, керівник філії був главою тендерного комітету, він разом з керівником відділу, який ініціював закупівлю, діяв в інтересах конкретного постачальника. Вони нібито не допустили інші компанії до аукціону. Обрана компанія стала переможцем торгів і поставила вугілля за завищеними цінами на 11,8 млн гривень.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова ціна однієї тонни вугілля станом на дату укладення договорів була 3 770 гривень, тоді як Укрзалізниця уклала договори за ціною 4 563 гривні.

Про підозру повідомили заступнику керівника однієї з філій Укрзалізниці, керівнику відділу матеріально-технічного забезпечення та главі приватної компанії - переможця торгів.

Усім трьом інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст.191 КК України). У разі доведення провини їм загрожує від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років і з конфіскацією майна.