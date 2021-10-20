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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
21 октября 2021, 09:30

В Україні оголошено штормове попередження

В Україні через потужний вітер в четвер, 21 жовтня, оголосили штормове попередження по всій території країни. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

"Удень 21 жовтня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - йдеться в попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено I рівень небезпеки.

Також до 23 жовтня в західних, східних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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