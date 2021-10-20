ОБСЄ засудила блокування роботи місії на Донбасі

21 октября 2021, 10:30

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка є чинним главою ОБСЄ, і генеральний секретар організації Хельга Марія Шмід висловили глибоку заклопотаність у зв'язку з блокуванням роботи Спеціальної моніторингової місії на Донбасі. Про це в середу, 20 жовтня, повідомила прес-служба ОБСЄ.

В організації закликали негайно усунути всі перешкоди, щоб спостерігачі могли продовжувати виконувати свої функції з вирішення конфліктів за допомогою моніторингу та звітності про ситуацію з безпекою на сході України.

"Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу Місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидва боки лінії зіткнення. СММ повинні бути забезпечені необхідні умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандата, мінських угод і спільних узгоджених висновків нормандського саміту", - підкреслила Лінде.