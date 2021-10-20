21 жовтня вступають в дію нові правила подорожей залізницею та іншим транспортом міжобласного сполучення.

21 октября 2021, 11:00

11 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 1236 від 9 грудня 2020 р, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19.

Згідно з оновленими КМУ правилами перевезень у карантинний період, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності у них:

- квитка на проїзд;

- документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку);

- документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

- або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

- або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд) або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, не вимагається.

Нагадуємо, що на території України на період дії карантину запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи.

“Зелений”, “жовтий” та “помаранчевий” рівні епідемічної небезпеки визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» залежно від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Шановні громадяни, будьте взаємоввічливими. Бережіть себе та оточуючих.