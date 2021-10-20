СБУ затримала на Луганщині колишнього бойовика «ЛНР»: втікав від ватажків за українською пенсією

21 октября 2021, 11:30

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Встановлено, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої «4 окремої мотострілецької бригади ЛНР», де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки. Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Заходи з викриття і затримання колишнього бойовика проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області.

Пресслужба СБУ в Луганській області