21 октября 2021, 12:30

У ВООЗ заявили, що пандемія може затягнутися ще на частину 2022 року. Про це повідомляє ВВС у четвер, 21 жовтня.

Розвинені країни все ще не виконують зобов'язання за програмою надання препаратів державам з низькими доходами.

"Можу вам точно сказати, що ми не справляємося. Нам потрібно дійсно прискоритися, а в іншому випадку знаєте, що відбудеться? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж їй варто було б", - сказав радник гендиректора ВООЗ Брюс Айлвард.

За його словами, якщо в більшості країн від COVID вакциновані близько 40% жителів або більше, то в Африці вакциновані лише 5% населення.

Згідно з підрахунками благодійних організацій, тільки одна із семи доз вакцини від коронавірусу, наданих найбіднішим країнам планети, дійсно потрапляють до них.