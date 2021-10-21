У НАТО з'явився новий план оборони

22 октября 2021, 10:00

Міністри оборони країн НАТО підтримали "план відповідей на будь-які конфлікти". Про це в четвер, 21 жовтня, повідомив на прес-конференції генсек НАТО Йенс Столтенберг, пише Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні міністри підтримали план захисту нашого альянсу від криз і конфліктів для того, щоб бути впевненими в тому, що відповідні сили знаходяться в потрібному місці в потрібний час для того, щоб захистити мільйони людей від будь-якої загрози", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що глави оборонних відомств погодилися, що альянс повинен робити зусилля, щоб не втратити перевагу в технологіях над потенційними противниками.

"План включає істотне зміцнення нашої протиповітряної і протиракетної оборони, посилення неядерних оборонних можливостей, використовуючи винищувачі п'ятого покоління, адаптацію наших навчань і розвідки. Також мова йде про підвищення готовності нашого ядерного стримування", - додав генсек НАТО.

При цьому генсек альянсу вчергове зазначив, що НАТО не збирається відбивати "дестабілізуючу діяльність Росії" і не має наміру "розгортати нові ядерні ракети наземного базування в Європі".

Столтенберг підкреслив, що Альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіоні і зараз "продовжує вивчати можливості для швидкого перекидання підкріплень в разі необхідності".

За його словами, такі дії були вимушеним кроком у відповідь на окупацію Кримського півострова і агресивну поведінку Росії в Чорному морі.

"Ми наростили присутність в Чорноморському регіоні, в морі, повітрі і на суші у відповідь на агресивні дії Росії. Ми також вивчаємо можливості для швидкого перекидання підкріплень в регіон в разі необхідності", - зазначив генсек альянсу, якого цитує прес-служба НАТО в Twitter.

Міністри оборони 30 країн НАТО проводять 21 і 22 жовтня зустріч в Брюсселі, на якій будуть прийняті рішення, спрямовані на те, щоб зміцнити безпеку країн Заходу в мінливому світі і закласти основу для саміту, що пройде в червні наступного року в Мадриді.