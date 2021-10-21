У Житомирі відклали карантин

22 октября 2021, 15:30

У Житомирі посилені карантинні обмеження відклали на кілька днів, щоб представники бізнесу змогли вакцинуватися від коронавірусу, повідомляється на сайті Житомирської міськради.

Обмеження починають діяти з 26 жовтня.

Раніше сертифікати про COVID-вакцинацію чи ПЛР-тести у 100% персоналу повинні були бути вже з 23 жовтня. Однак влада вирішила дати додатковий час для проходження імунізації.

"Зупиняти бізнес і роботу ринків ніхто не хоче. У вихідні почнуть діяти ще й додаткові центри вакцинації... На сьогодні ми поки що не в "червоній" зоні, і прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може в неділю, 24 жовтня, або понеділок, 25 жовтня", - заявив мер Житомира Сергій Сухомлин.