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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
22 октября 2021, 15:30

У Житомирі відклали карантин

У Житомирі посилені карантинні обмеження відклали на кілька днів, щоб представники бізнесу змогли вакцинуватися від коронавірусу, повідомляється на сайті Житомирської міськради.

Обмеження починають діяти з 26 жовтня.

Раніше сертифікати про COVID-вакцинацію чи ПЛР-тести у 100% персоналу повинні були бути вже з 23 жовтня. Однак влада вирішила дати додатковий час для проходження імунізації.

"Зупиняти бізнес і роботу ринків ніхто не хоче. У вихідні почнуть діяти ще й додаткові центри вакцинації... На сьогодні ми поки що не в "червоній" зоні, і прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може в неділю, 24 жовтня, або понеділок, 25 жовтня", - заявив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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