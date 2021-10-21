22 октября 2021, 16:00

СБУ спіймала двох співробітників Держбюро розслідувань на хабарі - на замовлення бізнесмена вони хотіли підкупити працівника прокуратури і "вирішити потрібне питання". Про це повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю, 22 жовтня.

Працівники ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і "допомагали" бізнесменам вести підприємницьку діяльність. Вони маскували свої дії під виконання службових обов'язків, пов'язаних з викриттям корумпованих правоохоронців і держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців та посадових осіб із проханнями "закрити очі" на порушення своїх "клієнтів".

"У випадках, коли їм відмовлялися "йти назустріч", співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадових осіб. По одному з таких фактів їх задокументувала СБУ. Зокрема, учасники протиправної схеми звернулися до працівника прокуратури з "проханням" зняти арешт з "потрібної" земельної ділянки, а також закрити відповідне кримінальне провадження. За таку послугу вони обіцяли заплатити $5 тисяч", - сказано в повідомленні.

Зловмисників затримали офіцери СБУ. Їм повідомили про підозру за статтями про зловживання впливом і провокації підкупу.

Тепер вивчається можлива причетність фігурантів до інших протиправних дій. Встановлюється коло всіх осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.