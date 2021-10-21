У РФ під час пожежі на пороховому заводі багато загиблих

22 октября 2021, 10:30

На заводі в Рязанській області Росії сталася пожежа, в результаті чого загинули щонайменше семеро осіб, 10 постраждали. Про це повідомляє ТАСС в п'ятницю, 22 жовтня.

Зазначається, що інформація про жертви і постраждалих різниться у різних служб і місцевих чиновників.

"Міністерство охорони здоров'я підтверджує п'ятьох загиблих. Ще 10 шукають. Одна людина перебуває в Лесновській лікарні із сильними опіками", - сказали в прес-службі уряду області.

У МНС повідомили про сімох загиблих і 10 постраждалих.

"Попередньо, постраждали 17 осіб, з них семеро загинули, один госпіталізований, доля дев'яти осіб залишається невідомою", - сказали в МНС.

Видання зазначає, що дев'ять безвісти зниклих попередньо вважаються загиблими.

"У результаті технологічного процесу сталося загорання на території одного з цехів ПГУП Еластик. Площа пожежі встановлюється. Загрози населенню немає", - повідомили в МНС.

Пожежу ліквідовано о 9:30 на площі 160 кв. м.