Нові правила перевезень: половина перевізників не вийшла на маршрути

22 октября 2021, 11:00

В Україні перевізники відмовляються виходити на маршрути після введення нових правил перевезень через посилення карантину. Так, в перший день дії нових правил близько 45% автоперевізників відмовилася працювати. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на дані Укрпас.

Зазначається, що 21 жовтня люди не змогли виїхати з Києва в низку міст, оскільки маршрутники не хотіли обслуговувати пасажирів.

"Перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція буде штрафувати водіїв. В результаті ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії Укрпас - перевізники повертаються до "тіньових перевезень", - сказав директор Укрпасу Максим Скляренко.

Пасажири не змогли поїхати до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янця-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.

За даними компанії, 21 жовтня на маршрути не вийшло 45% автоперевізників.

За словами директора Укрпасу, компанія для зручності пасажирів і перевізників розгорнула пункт експрес-тестів на Центральному автовокзалі Києва.

Укрпас - онлайн-сервіс з продажу квитків, який має в управлінні шість автостанцій в Києві (Центральний автовокзал, автостанції Дачна, Поділ, Дарниця, Південна, Полісся) і 18 автостанцій у Київській області.