Рада переголосує ряд правок закону про олігархів

22 октября 2021, 12:00

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішив переголосувати деякі правки до закону про олігархів. Про це повідомив у п'ятницю, 22 жовтня, нардеп від Голосу Ярослав Железняк у Telegram.

"Оборонний комітет знову вранці зібрався і прийняв рішення переголосовувати ряд правок до закону №5599 про олігархів", - написав Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада прийняла законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.