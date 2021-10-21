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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
22 октября 2021, 12:00

Рада переголосує ряд правок закону про олігархів

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішив переголосувати деякі правки до закону про олігархів. Про це повідомив у п'ятницю, 22 жовтня, нардеп від Голосу Ярослав Железняк у Telegram.

"Оборонний комітет знову вранці зібрався і прийняв рішення переголосовувати ряд правок до закону №5599 про олігархів", - написав Железняк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада прийняла законопроект про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

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