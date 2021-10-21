Єрмак обговорив з Нуланд її візит до Москви

22 октября 2021, 12:30

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову із заступником держсекретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд. Про це він повідомив у п'ятницю, 22 жовтня.

"Поговорив із Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її недавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля з врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Єрмак у Twitter.

Своєю чергою, Нуланд назвала розмову з Єрмаком "хорошою".

"Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про мій недавній візит у Москву і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написала Нуланд у Twitter.