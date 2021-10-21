У Сирії стратили 24 паліїв, які почали лісові пожежі

22 октября 2021, 13:00

У Сирії стратили 24 людини за умисні підпали, які спровокували лісові пожежі в 2020 році. Про це з посиланням на сирійський Мін'юст повідомляє BBC в п'ятницю, 22 жовтня.

Страчені були "злочинцями, які здійснили терористичні акти, що привели до загибелі людей та заподіяння шкоди державній інфраструктурі, державній та приватній власності з використанням легкозаймистих матеріалів", заявили в Мін'юсті.

Крім того, ще 11 осіб були засуджені до довічного ув'язнення. Ще дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро неповнолітніх, були засуджені до тюремного ув'язнення на терміни від 10 до 12 років.

Зазначимо, що страчені були серед десятків людей, затриманих в кінці 2020 року, які зізналися, що почали планувати підпали, починаючи з серпня 2020 року.