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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
22 октября 2021, 13:30

Ляшко: Ковід може не зникнути ніколи

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що коронавірус може стати епідемічною хворобою, як грип. Про це він заявив в п'ятницю, 22 жовтня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Усіх цікавить відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що ковід може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутися до нормального життя з циркуляцією вірусу серед нас", - сказав Ляшко.

За його словами, коронавірус стане епідемічною хворобою.

Також Ляшко розповів про масштаби захворюваності. За його словами, кожні 2-3 тижні кількість випадків коронавірусу подвоюється.

"Цього разу крива захворюваності стрімко зростає, кожні 2-3 тижні кількість випадків COVID-19 подвоюється", - заявив він.

За його словами, кількість дзвінків на 103 вже встановила історичний рекорд. Також встановлено історичний максимум кількості виїздів бригад "швидкої" і кількості госпіталізацій.

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