Допомога Молдові: нардеп назвав обсяг газу

23 октября 2021, 13:00

Молдова попросила Україну надати в якості допомоги 15 млн кубометрів газу, заявив у суботу, 23 жовтня, голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Молдова звернулася до України з проханням надати близько 15 млн куб. м газу", - написав він у телеграм.

За його словами, інформація про мільярди кубометрів, що з'явилася, не відповідає дійсності.

Герус зазначив, що для Молдови навіть такий об'єм газу критично важливий на тлі переговорів з Газпромом про новий контракт на поставки. За даними ЗМІ, переговори провалилися, і з листопада Газпром поставки припинить.

"Такі дії - це певна форма "аварійної допомоги", правильна практика добросусідських відносин", - пише Герус.

При цьому він назвав умову надання газу Молдові.

"Єдине, чого Україна хоче, - щоб Молдова повернула цей газ до кінця зими. Все ж, за чотири місяці Молдова, швидше за все, знайде постійного постачальника газу, а саме в лютому він буде найбільше потрібен Україні. Ще раз - це єдине побажання з боку України", - запевнив нардеп.