Четверть переболевших COVID получают умственные расстройства - ученые

24 октября 2021, 10:00

Американские ученые выяснили, что коронавирус вызывает проблемы с памятью и умственные расстройства даже спустя месяцы после болезни. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает NBC News.

Исследователи из Медицинской школы Икана выяснили, что около 24% людей, выздоровевших от COVID-19, продолжают испытывать когнитивные трудности, включая проблемы с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Они провели тесты у 740 пациентов, которые лечились по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней пандемии.

"Мы наблюдаем долговременные когнитивные нарушения в различных возрастных группах", - сказала автор исследования Жаклин Беккер.

По ее словам, результаты исследования показали относительно высокий уровень когнитивных нарушений даже спустя семь месяцев после болезни.

Согласно новому исследованию, наиболее распространенным когнитивным дефицитом, которым страдает почти каждый четвертый пациент после коронавируса, была проблема с сохранением новых воспоминаний. Отмечается, что пациенты ощущали проблемы с воспроизведением воспоминаний. Среди других проблем была недостаточная скорость обработки информации и исполнительные функции, включая способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения.

При этом, проблемы могут возникать не только у пожилых, но и молодых людей. Также от проблем с памятью не защищает и легкая форма болезни. Поэтому Беккер рекомендует скрининг на психические нарушения после заражения коронавирусом в качестве стандарта лечения, независимо от возраста пациента.

Профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецки говорит, что некоторые пациенты не могут ухаживать за собой после выписки из больницы.

"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, то говорят, что не знают, как они туда попали", - описывает доктор одну из распространенных проблем у переболевших коронавирусом.