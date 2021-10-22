У ФРН зафіксовано рекордне зростання COVID-19

24 октября 2021, 11:00

У Німеччині кількість заражень коронавірусом за тиждень, з 18 по 22 жовтня, склала 100 випадків на 100 тис. осіб. Про це в суботу, 23 жовтня, повідомили в прес-службі уряду країни з посиланням на Інститут Роберта Коха.

За даними інституту, тиждень тому цей показник становив 67,7 випадків на 100 тис. осіб.

За останню добу в Німеччині, як випливає з даних Інституту Роберта Коха, 15 145 осіб захворіли на COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні за весь час становить понад 4,4 мільйона. Померли понад 95 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

При цьому повну вакцинацію від коронавірусної інфекції в країні вже встигли пройти більш ніж 66% населення. Першу дозу вакцини отримали майже 70% німців.