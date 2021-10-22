У РФ зробили заяву щодо зближення Києва і НАТО

24 октября 2021, 12:00

У Кремлі визнали, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО. Але повинна мінімізувати наслідки цього процесу для себе. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, передає в неділю, 24 жовтня, РИА Новости.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що - продовживши далі зближення України і НАТО - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив він.

При цьому Пєсков не уточнив, що саме в РФ планують зробити в цьому випадку.