МЗС очікує приєднання ООН до Кримської платформи

24 октября 2021, 13:00

Україна розраховують на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючої військової агресії РФ проти України. Про це йдеться в оприлюдненій в неділю, 24 жовтня, заяві МЗС України з нагоди 76 річниці заснування Організації об'єднаних націй.

"З огляду на роль ООН в питаннях деокупації Криму, зокрема в контексті прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про територіальну цілісність України, проблеми мілітаризації Криму та у справах захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що важливим завданням залишається втілення зусиль з реформування і вдосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сучасності. У міністерстві запевнили в готовності і надалі посилювати внесок в справу утвердження міжнародного миру і безпеки в складі операцій ООН.

Також зазначається, що організації системи ООН, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль у підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягнення Цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини і верховенства права.

"Одним з найбільш успішних прикладів нашої співпраці є подолання гуманітарних наслідків російської агресії. Чи готові до подальшої взаємодії в цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування і на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в міністерстві.

Зокрема, актуальним напрямком діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення і миробудівництва в Донецькій і Луганській областях для мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій і їх жителів, розвитку стійкого миру.