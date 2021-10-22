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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
24 октября 2021, 14:00

У Криму новий антирекорд приросту COVID

У Криму за минулу добу виявили 649 випадків зараження коронавірусом, що стало максимальною кількістю з початку пандемії. Про це в неділю, 24 жовтня, повідомляє так зване "міністерство охорони здоров'я" півострова.

"За 23 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 649 випадків нової коронавірусної інфекції, всього виявлено 91 997 позитивних на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Днем раніше також зареєстрували максимальний добовий приріст - 638 випадків. Максимальні з початку пандемії показники в Криму щодня реєструють з 3 жовтня, коли вперше виявили 421 випадок.

З початку пандемії померло близько 2,9 тисяч осіб.

"Влада" Криму оголосила неробочі дні з 30 жовтня по 7 листопада зі збереженням заробітної плати працівників.

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