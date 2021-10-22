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Общественное мнение
Политика
24 октября 2021, 15:00

США віднесли росіян до "безпритульних національностей"

Державний департамент США вніс росіян, які хочуть оформити візу в США, в категорію громадян "безпритульних національностей", йдеться в спеціальному документі Держдепу, який містить інструкції для заявників на візу.

До "безпритульних національностей" (Homeless Nationalities) американська влада відносить людей з тих країн, в яких у Штатів немає свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США не можуть виконувати свої функції.

В американському переліку "безпритульних", крім Росії, знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Документ дає інструкцію для росіян - в разі запиту американської візи, їм слід звернутися в посольство США у Варшаві (Польща).

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