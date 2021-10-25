В Україні за тиждень 1,5 мільйона COVID-щеплень

25 октября 2021, 13:30

В Україні за тиждень зробили більш як 1,5 мільйона вакцинацій, загальна кількість щеплень наближається до 16 мільйонів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у понеділок, 25 жовтня.

"За минулий тиждень зроблено більш як 1,5 млн щеплень!" - сказано в повідомленні.

Зокрема, напередодні 101 331 особа щепилася від Covid-19, з них одну дозу вакцини отримали 75 240 осіб, другу дозу - 26 091 людина.

Усього з початку кампанії вакцинації в Україні зробили 15 955 360 щеплень, при цьому щеплені повністю або частково 8 965 694 людини - першу дозу вакцини отримали 8 965 692 людини, а завершили імунізацію - 6 989 668 осіб.

Також в МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня були нещеплені.