ЗМІ дізналися про газову угоду України і Молдови

25 октября 2021, 14:00

Нафтогаз України і молдавська Energocom підписали рамкову угоду, яка передбачає можливість поставки 700 млн кубометрів газу. Про це в понеділок, 25 жовтня, пише Економічна правда з посиланням на джерело в уряді.

"На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові, враховуючи надзвичайний стан в країні, в цьому випадку мова йде про постачання виключно на платній основі. Зараз країна не купила жодного кубометра", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Нафтогаз продаватиме Молдові тільки імпортований газ, а не власного видобутку.

Водночас остаточне рішення про постачання прийматиме Кабмін, який тимчасово виконує обов'язки наглядової ради компанії.